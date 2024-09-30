У тюрбані та мереживі: Сальма Гаєк з'явилася на показі Valentino у ліловому луку

Зірка обрала дуже яскравий образ, який був перенасичений аксесуарами.

Тиждень мод у Парижі триває і дизайнери запропонували у новому сезоні багато оригінальних вбрань. Серед тих, хто презентував колекцію весна-літо 2025 був Модний дім Valentino, який тепер очолює модельєр Алессандро Мікеле.

Серед гостей заходу з'явилася модниця, акторка та дружина французького мільярдера Франсуа-Анрі Піно – 58-річна Сальма Гаєк. Жінка прийшла з ніг до голови одягнена у вбрання лілового відтінку.

На Сальмі був костюм пошитий з мереживної тканини, він складався з блузи з довгими рукавами на ґудзиках, а також спідниці довжини міді. Це вбрання зірка носила у поєднанні з босоніжками на величезній платформі пудрового відтінку.

Сальма Гаєк / Фото: Getty Images

Образ доповнював шовковий тюрбан на голові, сонцезахисні окуляри та багатоярусне намисто з перлів, яке до того ж прикрашала велика квітка. Також Гаєк одягла обручку з величезною перлиною, яка красувалася на її середньому пальці, і завершила образ вона білою сумкою.

Сальма Гаєк / Фото: Getty Images

Це вбрання нагадало нам сукню Gucci подібного кольору, яку Сальма обрала 2018 року для червоної доріжки "Оскара". Вона була теж дуже багато декорована і мала безліч рюшів на спідниці.

Сальма Гаєк 2018 року / Фото: Associated Press

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