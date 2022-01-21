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У улюбленому образі: зірку The Pussycat Dolls Ешлі Робертс сфотографували після ефіру на радіо

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У улюбленому образі: зірку The Pussycat Dolls Ешлі Робертс сфотографували після ефіру на радіо

Ешлі Робертс / Getty Images

Цього разу лук зірки був дуже розслабленим та лаконічним.

Співачка та радіоведуча з'явилася на вулиці після ранкового ефіру на Heart Breakfast. Дівчина була одягнена у свій улюблений лук, в якому поєднала теплу чорну дублянку-авіатор та вільний велюровий костюм.

Доповнили образ ведучої білі кросівки та маленька сумка Balenciaga. Також обов'язково Ешлі у кожен образ додає сонцезахисні окуляри та кілька прикрас.

Ешлі Робертс / © Getty Images
Ешлі Робертс / Getty Images

Ця сумка у колекції знаменитості відносно нещодавно, але схоже, що стала її улюбленицею.

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