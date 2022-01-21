У улюбленому образі: зірку The Pussycat Dolls Ешлі Робертс сфотографували після ефіру на радіо

Цього разу лук зірки був дуже розслабленим та лаконічним.
Співачка та радіоведуча з'явилася на вулиці після ранкового ефіру на Heart Breakfast. Дівчина була одягнена у свій улюблений лук, в якому поєднала теплу чорну дублянку-авіатор та вільний велюровий костюм.
Доповнили образ ведучої білі кросівки та маленька сумка Balenciaga. Також обов'язково Ешлі у кожен образ додає сонцезахисні окуляри та кілька прикрас.
Ця сумка у колекції знаменитості відносно нещодавно, але схоже, що стала її улюбленицею.
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