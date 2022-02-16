У улюбленому стилі: модель Гейлі Бібер сходила по каву

Все частіше знаменитості виступають за зручність і поєднують зручні повсякденні речі зі спортивними.

Найвідоміша It-girls Каліфорнії Гейлі Бібер знову вийшла на прогулянку у своєму улюбленому стилі – atheleisure (athletic – спортивний, leisure – дозвілля). Простіше кажучи, дівчина любить носити зручні спортивні речі не лише в спортзалі, а й у звичайному житті, коли ходить на прогулянки, по каву, до кафе з подругами.

Вчора Гейлі сфотографували, коли вона вийшла за напоєм. На новій зірці Victoria's Secret була сіра кофта, явно більша на кілька розмірів, легінси, махрові шкарпетки і біркенштоки. Волосся Гейлі зібрала у високий хвіст.

Гейлі Бібер / Getty Images

Нагадаємо, що найзнаменитішою шанувальницею atheleisure була британська принцеса Діана. Її часто фотографували у велосипедах, бомберах та стильних кросівках, які вона поєднувала з брендовими сумками та сонцезахисними окулярами.

Принцеса Діана / Getty Images

Принцеса Діана / Getty Images

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