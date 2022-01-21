У в'язаних светрах і з ретролоконами: новий український гурт випустив свій дебютний кліп

У в'язаних светрах і з ретролоконами: новий український гурт випустив свій дебютний кліп

Дует "східзахід" презентував свою першу пісню та відео на неї "Затишно".

Він - зі Сходу, вона - із Заходу країни, а разом вони новий український гурт "східзахід", який презентував свою першу пісню та кліп "Затишно".

Сергій і Наталка познайомились у соцмережі та одразу знайшли спільну мову.

"Я шукав солістку в гурт. Побачив відео Наталки, де вона співала на весіллях, і цей спів мене підкорив. Написав їй тоді: "Шо ти?", а вона відповіла: "А ти шо?", - так і зав’язалось", - розповів Сергій.

Гурт "східзахід"/Пресслужба

Потім артисти зустрілись у Києві, де записали свій перший сингл "Затишно" та зняли на нього клiп, який випустили сьогодні.

У відео дует з’явився у в’язаних светрах, з ретролоконами, чудернацькими усмішками та з позитивним вайбом.

Сергій та Наталка вважають головною місією своєї творчості - нести любов та добро.

Гурт "східзахід"/Пресслужба

Саме невимушеністю та позитивом гурт завоював увагу оргкомітету відбору на "Євробачення", який відбувся днями. Останнi підспівували новоспеченому гурту вже з першого приспіву "Затишно", хоча чули сингл вперше.