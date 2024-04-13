У в'язаній мінісукні з відвертим вирізом: американська акторка у спокусливому луку приїхала на івент

До об'єктивів папараці у Каліфорнії потрапила американська акторка і фотомодель афро-в'єтнамського походження Карруче Тран. Зірка прибула на подію CELSIUS Cosmic Desert в Індіо.

Красуня обрала для своєї появи спокусливий аутфіт. Вона одягла білу в'язану мінісукню на бретельках і з глибоким вирізом, під якою не було бюстгальтера. Тран продемонструвала пікантне декольте і сліди від купальника.

Карруче Тран / Фото: Getty Images

Свій образ Карруче доповнила високими крокодилячими чоботами кольору слонової кістки, сонцезахисними окулярами у пастельно-рожевій оправі. У неї була коротка стрижка, лаконічні сережки у вухах, шнурок із намистинами на шиї і довгий молочний манікюр із перлами.

Нагадаємо, Карруче Тран гуляла у Маямі у "голій" в'язаній бежево-коричневій сукні, під якою була нюдова білизна.

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