У в'язаній шапці-балаклаві: молодша сестра Майлі Сайрус прийшла на модне шоу у дивному образі

На заході вона з'явилася у компанії друга.

Молодша сестра співачки Майлі Сайрус - Ноа - стала завсідницею модних показів і намагається не пропускати шоу улюблених брендів. Так 23 червня 23-річна дівчина відвідала показ чоловічої колекції весна-літо 2024 року бренду Kenzo. Шоу відбулося у Парижі в межах Тижня моди.

Ноа традиційно для себе вирішила здивувати образом і обрала нестандартне вбрання, оскільки на ній була темно-синя сукня в квітковий принт і з довгими рукавами, яку вона доповнила чорними чоботями і в'язаною теплою балаклавою з квіткою.

Макіяж у неї був за останніми трендами: бліда шкіра, легкий блиск на губах і вибілені брови.

Ноа Сайрус / Фото: Getty Images

Компанію співачці на заході склав канадський кантрі-співак Орвелл Пек, відомий тим, що не показує публіці свого обличчя. Співак був у білому оверсайз-луку та в'язаній балаклаві.

Ноа Сайрус / Фото: Getty Images

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