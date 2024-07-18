У в'язаній сукні трав'яного відтінку: британська зірка реаліті продемонструвала гарний варіант літнього образу

Арабелла Чі поповнила гардероб яскравим вбранням.
Британська модель і зірка реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – опублікувала в Instagram нові світлини, на яких похизувалася яскравим літнім аутфітом.
Перед об'єктивом фотокамери білявка позувала у в'язаній сукні трав'яного відтінку з оголеною спиною. До неї Чі підібрала зелений клатч.
Вона зробила хвилясте скуйовджене укладання на один бік, максимально природний макіяж, молочний манікюр, вуха прикрасила лаконічними золотими сережками, шию – золотими ланцюжками, а руки – золотими браслетами і каблучкою.
Нагадаємо, раніше Арабелла Чі позувала біля басейну у стильному блакитно-білому купальнику з цікавим принтом.
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