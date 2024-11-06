У в'язаній сукні з американською проймою: Дженніфер Лопес підкреслила фігуру вбранням

Знаменита красуня мала дуже ефектний вигляд у цьому вбранні, хоча воно і було лаконічним.
Акторка Дженніфер Лопес прибула до Лондона, де відбулася прем'єра біографічного фільму Unstoppable. Фотографам вона позувала в ефектному вбранні білого кольору — в'язаній сукні міді від бренду Magda Butrym.
У сукні була висока горловина і американська пройма, але сама вона була однотонною і обтислою через що добре підкреслювала фігуру Лопес.
Образ вона доповнила також пухнастим оверсайз жакетом-пальтом, туфлями в тон від відомого взуттєвого бренду Christian Louboutin і невеликим клатчем.
Волосся Лопес уклала у високу зачіску, а на обличчі у неї білий макіяж у ніжній коричневій гамі.
А ще кілька днів тому Лопес гуляла Нью-Йорком, де її помітили папараці на вулиці. Дженніфер одягла тоді незвичайний для себе образ – коричневий костюм від бренду Gucci, який включав короткі трикотажні шорти та кардиган на ґудзиках.
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