У в'язаній сукні з американською проймою: Дженніфер Лопес підкреслила фігуру вбранням

Знаменита красуня мала дуже ефектний вигляд у цьому вбранні, хоча воно і було лаконічним.

Акторка Дженніфер Лопес прибула до Лондона, де відбулася прем'єра біографічного фільму Unstoppable. Фотографам вона позувала в ефектному вбранні білого кольору — в'язаній сукні міді від бренду Magda Butrym.

Дженніфер Лопес / Фото: Associated Press

У сукні була висока горловина і американська пройма, але сама вона була однотонною і обтислою через що добре підкреслювала фігуру Лопес.

Образ вона доповнила також пухнастим оверсайз жакетом-пальтом, туфлями в тон від відомого взуттєвого бренду Christian Louboutin і невеликим клатчем.

Дженніфер Лопес / Фото: Associated Press

Волосся Лопес уклала у високу зачіску, а на обличчі у неї білий макіяж у ніжній коричневій гамі.

Дженніфер Лопес / Фото: Associated Press

А ще кілька днів тому Лопес гуляла Нью-Йорком, де її помітили папараці на вулиці. Дженніфер одягла тоді незвичайний для себе образ – коричневий костюм від бренду Gucci, який включав короткі трикотажні шорти та кардиган на ґудзиках.

Читайте також:

Розкішні образи Дженніфер Лопес (22 фото)