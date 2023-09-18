У в'язаній сукні з "голим" верхом: Наомі Кемпбелл у милому образі сходила на вечірку

Наомі Кемпбелл стала гостею вечірки з нагоди відкриття нового ресторану LAVO у Лондоні.

Для такої події супермодель обрала білу сукню, в’язану гачком, від бренду The Row. Вона мала рюші у зоні декольте і манжетах, а також багатоярусну спідницю. Верх сукні був практично "голим". Талію модель прикрасила срібним поясом-ланцюжком із зірками. Сукня чудово сиділа на стрункій фігурі Наомі.

На плечі у неї висіла на ланцюжку помаранчева стьобана сумка із зеленим низом.

Наомі Кемпбелл / Фото: Getty Images

Кемпбелл одягла на обличчя сонцезахисні окуляри, на губи нанесла прозорий блиск, а вуха прикрасила довгими сережками. Волосся вона уклала у легкі локони і завершила лук молочним манікюром.

Нагадаємо, на показ бренду MAINS Наомі Кемпбелл прийшла у чорному двобортному жакеті з баскою-рюшами і облямівкою з блискавки та прямих штанях із блискавками до колін.

Читайте також: