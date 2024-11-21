У в'язаній жилетці і шкіряній спідниці: Кеті Голмс у стильному луку потрапила до об'єктивів папараці

Акторка і колишня дружина Тома Круза поєднала у своєму образі класичні кольори.

До об'єктивів папараці на вулицях Нью-Йорка потрапила Кеті Голмс. Акторка вийшла у світ у стильному образі у класичних кольорах від бренду Cinq à Sept.

На ній була чорна вкорочена в'язана жилетка, біла сорочка і шкіряна спідниця довжини міді на ґудзиках. Вбрання Кеті доповнила сірими слінгбеками з персиковими шпильками і ремінцями.

Кеті Голмс / Фото: Getty Images

Голмс зробила укладання з локонами, ніжний макіяж, бежевий манікюр, вуха прикрасила лаконічними сережками, а руку – браслетом.

Нагадаємо, раніше Кеті Голмс продемонструвала аутфіт у довгій смугастій сорочці, сірій футболці і шовковій спідниці.

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