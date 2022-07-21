У в'язаному ансамблі від улюбленого бренду: Кеті Голмс під прицілом папараці

Знаменитість мала чудовий вигляд.
Акторка Кеті Голмс потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку у стильному в'язаному образі від бренду Chloe. Лук складався з довгого багатокольорового сарафана і такої самої накидки, яку Кеті носила трохи спустивши з плеча.
Доповнили її аутфіт світлі кросівки з коричневою обробкою, легке укладання та сумка на плечі.
Chloe – один із улюблених брендів Кеті і вона досить часто носить речі від нього. Нещодавно на червоній доріжці вона з'являлася з невеликою коричневою сумкою від цієї марки.
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