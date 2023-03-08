У в'язаному береті та яскравій сукні: гламурний образ Сари Джессіки Паркер під час знімань у Нью-Йорку

Акторка мала дуже яскравий вигляд і її образ був зібраний у найкращих традиціях серіалу "Секс і місто".

Шоуранери другого сезону "І просто так..." не припиняють нас дивувати. 7 березня головна акторка серіалу Сара Джессіка Паркер потрапила під приціл папараці в Нью-Йорку з актором Джоном Корбеттом, який знову гратиме у шоу її бойфренда Ейдана Шоу. Пару помітили, коли вони йшли містом із валізою, при цьому у Паркер у руці був ключ.

Сара Джессіка Паркер та Джон Корбетт / Фото: Getty Images

Також акторів помітили біля розкішного будинку у Нью-Йорку, де вони, мабуть, за сценарієм зупинилися. Ґанок будинку був оформлений розкішним кованим оздобленням, яке повторювалося в паркані та перилах. Вхідні двері прикрашали вітражі.

Паркер і Корбетта сфотографували навпроти дверей будівлі, але куди саме вони прибутку поки що тримається в секреті.

Сара Джессіка Паркер та Джон Корбетт / Фото: Getty Images

На акторці того дня була красива малинова сукня з квітковим принтом від Philosophy di Lorenzo Serafini, яку вона доповнила вінтажною короткою чорною кофтою на золотих ґудзиках з магазину Animal Vintage, яку поєднала з в'язаним беретом Gigi Burris, плетеною сумкою SERPUI на золотому ланцюжку і гламурними туфлями Gianvito Rossi з бантиками, що були оригінально прикріплені збоку. Також доповнили образ кілька прикрас та легкий макіяж.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Згодом фотографи зробили ще кілька знімків, але вже на балконі цього будинку. Тоді Сара Джессіка позувала з милим сірим котом, одягнена у кремову сукню.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

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