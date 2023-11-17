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У в'язаному бікіні лимонного кольору: британська модель похизувалася пружними сідницями на відпочинку

У в'язаному бікіні лимонного кольору: британська модель похизувалася пружними сідницями на відпочинку

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
726
Час на прочитання
1 хв
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У в'язаному бікіні лимонного кольору: британська модель похизувалася пружними сідницями на відпочинку

Арабелла Чі/Instagram

Арабелла Чі обожнює демонструвати свою ідеальну фігуру підписнкикам.

Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – потішила фоловерів в Instagram новими пікантними світлинами з відпочинку. Красуня приймала сонячні ванни і вирішила зробити кілька красивих кадрів, щоб продемонструвати себе у всій красі.

Арабелла Чі/Instagram / ©
Арабелла Чі/Instagram

Білявка постала у стильному в'язаному бікіні лимонного кольору від бренду FashionNova. Арабелла похизувалася стрункою спокусливою фігурою, а також – пружними сексуальними сідницями. Свій пляжний лук вона доповнила зачіскою з локонами, легкий макіяжем і золотими прикрасами.

Арабелла Чі/Instagram / ©
Арабелла Чі/Instagram

Нагадаємо, раніше Арабелла Чі у блискучому кроптопі похизувалася пікантним декольте.

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Дата публікації
Перегляди
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