У в'язаному бікіні оливкового відтінку: Арабелла Чі похизувалася стильним пляжним луком

Британська модель і зірка реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – похизувалася новим пляжним образом.

Модель постала перед камерою у в'язаному бікіні оливкового кольору. Зверху вона одягла в'язану кофту в сітку і зав'язала на стегнах таке саме парео. Красуня продемонструвала струнку і спокусливу фігуру.

Волосся Арабелла зібрала у низький пучок, одягла на обличчя сонцезахисні окуляри, прикрасила вуха золотими сережками-кільцями, шию – ланцюжками, а руки – браслетами.

"До пляжу готова", – підписала Чі відео.

Нагадаємо, минулого разу Арабелла Чі виклала відео з відпочинку у турецькому місті Бодрум. Вона похизувалася стрункою фігурою у біле бікіні з принтом вогню.

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