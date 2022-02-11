У в'язаному бікіні з оригінальною сумкою: Дуа Ліпа сходила на пляж

Для відпочинку зірка обрала дуже незвичне бікіні.

9 лютого у Маямі відбувся концерт британської співачки Дуа Ліпи в межах її туру Dua Lipa Future Nostalgia Tour. На заході вона сяяла у яскраво-жовтому комбінезоні від Balenciaga та високих рукавичках.

Дуа Ліпа / Getty Images

Але наступного дня після грандіозного шоу 26-річна зірка вирішила відпочити, тож вирушила з друзями на пляж. Дуа була одягнена у в'язане оранжеве бікіні, а на талію пов'язала пляжну спідницю. Доповнили цей образ чорні ляпанці, сонцезахисні окуляри в черепашій оправі та невелика сумка, на якій було зображено кадр з мультфільму Гаяо Міядзакі "Віднесені привидами".

Дуа Ліпа / Getty Images

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