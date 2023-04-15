У в'язаному ліфчику та мінішортах: Сара Сампайо на музичному фестивалі

31-річна португальська модель Сара Сампайо відвідала захід Celsius Oasis Vibe House у перший день фестивалю Coachella в Індіо, Каліфорнія.

Екс"ангел" Victoria's Secret одягла цього дня блідо-рожевий в'язаний бюстгальтер від Lovers + Friends та крихітні салатові шорти прикрашені паєтками та квітковими деталями.

Взута модель була в салатові мюлі на підборах, на обличчі у неї були сережки у формі сердець, на шиї кілька золотих підвісок. Дівчина розпустила волосся і красиво уклала його хвилями. Також на зап'ястя вона мала кілька браслетів.

Сара Сампайо / Фото: Getty Images

Нагадаємо, фестиваль Coachella дуже люблять відвідувати моделі. Бразильська модель Алессандра Амбросіо також показувала у Instagram Stories, як збиралася на тусовку.

Читайте також: