У в'язаному ліфі: порноакторка-трансгендер продемонструвала на камеру пишний і сексуальний бюст

Американська порноакторка-трансгендер Брітні Кейд опублікувала в Instagram знімки, на яких похизувалася сміливим образом.

Білявка постала у білому в'язаному костюмі, який складався з ліфа і штанів-кльош, під якими на ній були чорні труси.

Брітні Кейд

Брітні продемонструвала на камеру пишний і сексуальний бюст, який обожнює виставляти на камеру.

Брітні Кейд

Свій лук Кейд доповнила кепкою з принтом і квіткою, підвіскою з її іменем, укладанням з локонами, ніжним макіяжем із чорними стрілками і довгим френчем.

Брітні Кейд

Нагадаємо, Брітні Кейд на заході у Лас-Вегасі з'явилася у провокаційному луку – без одягу. На ній була лише чорна спідня білизна.

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