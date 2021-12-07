У в'язаному топі та джинсах: Ванесса Параді на показі Chanel у Парижі

У в'язаному топі та джинсах: Ванесса Параді на показі Chanel у Парижі

У вівторок, 7 грудня, у самому серці Парижа – у 19-му окрузі, відбувся новий показ Модного дому Chanel Métiers d'Art.

Відвідала захід муза бренду – 48-річна французька акторка та колишня дружина Джонні Деппа Ванесса Параді. На захід знаменитість прийшла у джинсах та у в'язаному топі з торочкою та такою ж накидкою, які були представлені вперше під час показу круїзної колекції Chanel 2021/22, що була натхненна творчістю режисера Жана Кокто. Образ Ванесса доповнили сірими черевиками, також від цього французького бренду, декількома прикрасами та червоним манікюром.

Ванесса Параді / Getty Images

Раніше бренд презентував тизер-шоу, проілюстрований студією REMEMBERS.

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