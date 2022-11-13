У в'язаному топі та максіспідниці: Ельза Госк відвідала галавечір у Лос-Анджелесі

34-річна шведська модель та екс"ангел" Victoria's Secret Ельза Госк відвідала 12 листопада галаконцерт Baby2Baby 2022 у Pacific Design Center у Західному Голлівуді.

Щороку на галаконцерті Baby2Baby мамам-суперзіркам вручається нагорода Giving Tree Award, а цього року цю нагороду отримала Кім Кардашян, яка також була присутня на заході.

Кім Кардашян / Фото: Getty Images

"Десятирічна підтримка Кім Baby2Baby особисто та через її компанії SKIMS та KKW Beauty відіграла важливу роль у зростанні організації", - написали в Instagram-акаунті Baby2Baby.

34-річна Ельза Госк з'явилася на заході у короткому в'язаному топі молочно-білого кольору та максіспідниці з невеликим шлейфом від Magda Butrym з колекції весна-літо 2023. У руках модель тримала таку саму сітчасту сумку, декоровану великою квіткою. Біляве волосся вона зібрала у високу зачіску і зробила легкий вечірній макіяж у бежевих відтінках.

Ельза Госк / Фото: Getty Images

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