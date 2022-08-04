У в'язаному топі та рваних джинсах: супермодель Джіджі Хадід під прицілом папараці

Знаменита красуня знову з'явилася з улюбленим аксесуаром.

27-річна модель Джіджі Хадід була в центрі уваги вчора в Нью-Йорку, коли вийшла прогулятися із подругою. Дівчина одягла досить оригінальний лук, в якому поєднала стильні джинси від Danielle Guizio з дірками на колінах, з різнокольоровим в'язаним кроптопом, класичними кедами Converse All Star і маленькою сумкою Loro Piana.

Джіджі Хадід / Фото: Getty Images

Доповнили образ знаменитої моделі масивні ланцюжки на шиї, панамка та сонцезахисні окуляри з овальними лінзами.

Зазначимо, що квадратна сумка від Loro Piana улюблена в колекції Джіджі, оскільки вона часто доповнює нею свої образи.

Джіджі Хадід / Фото: Getty Images

Також у неї є модель у коричневому кольорі.

Джіджі Хадід / Фото: Getty Images

Вартість такої сумки 1975 доларів.

Сумка Джіджі Хадід

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