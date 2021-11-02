У в'язаному топі з голою спиною та в модних джинсах: Жизель Олівейра похизувалася образом

Вона зараз мешкає у Каліфорнії, тому часто ділиться сексуальними літніми луками.
Бразильська манекенниця Жизель Олівейра поділилася з шанувальниками новим образом і цього разу позувала в ефектному в'язаному топі з голою спиною. Він був у формі ромба та зав'язувався на спині. Поєднувала модель свій незвичайний топ із модними зараз широкими джинсами та білими кедами.
Також виділялися в її образі і аксесуари, наприклад, маленька чорна сумка з короткими ручками та сонцезахисні окуляри зі світлими лінзами.
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