У в'язаному топі з голою спиною та в модних джинсах: Жизель Олівейра похизувалася образом

У в'язаному топі з голою спиною та в модних джинсах: Жизель Олівейра похизувалася образом

Вона зараз мешкає у Каліфорнії, тому часто ділиться сексуальними літніми луками.

Бразильська манекенниця Жизель Олівейра поділилася з шанувальниками новим образом і цього разу позувала в ефектному в'язаному топі з голою спиною. Він був у формі ромба та зав'язувався на спині. Поєднувала модель свій незвичайний топ із модними зараз широкими джинсами та білими кедами.

Жизель Олівейра / Instagram Жизель Олівейра

Також виділялися в її образі і аксесуари, наприклад, маленька чорна сумка з короткими ручками та сонцезахисні окуляри зі світлими лінзами.

Жизель Олівейра / Instagram Жизель Олівейра

Жизель Олівейра / Instagram Жизель Олівейра

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