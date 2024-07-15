У в'язаному жакеті з квітами й з оголеним животом: британська телезірка на Вімблдоні

Британська телезірка Мая Джама відвідала Вімблдонський тенісний чемпіонат у Лондоні.

На спортивному заході вона продемонструвала стильний лук. На Маї був вкорочений бежевий в'язаний жакет без коміра, прикрашений на плечі квітами з тканини, який оголив її плаский живіт. Верх вона поєднала з білою в'язаною спідницею міді і білими босоніжками із зав'язками і в'язаними деталями.

Мая Джама / Фото: Getty Images

Джама зібрала волосся у низький хвіст, зробила макіяж із шоколадно-блискучим блиском, ніжно-рожевий манікюр і одягла чорні сонцезахисні окуляри. У вухах у неї були золоті сережки з діамантами, а в руці вона тримала милу сумочку з камінням і перлинами.

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