У в'язаному жакеті з квітами й з оголеним животом: британська телезірка на Вімблдоні

29-річна Мая Джама привернула до себе увагу гарним аутфітом.
Британська телезірка Мая Джама відвідала Вімблдонський тенісний чемпіонат у Лондоні.
На спортивному заході вона продемонструвала стильний лук. На Маї був вкорочений бежевий в'язаний жакет без коміра, прикрашений на плечі квітами з тканини, який оголив її плаский живіт. Верх вона поєднала з білою в'язаною спідницею міді і білими босоніжками із зав'язками і в'язаними деталями.
Джама зібрала волосся у низький хвіст, зробила макіяж із шоколадно-блискучим блиском, ніжно-рожевий манікюр і одягла чорні сонцезахисні окуляри. У вухах у неї були золоті сережки з діамантами, а в руці вона тримала милу сумочку з камінням і перлинами.
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