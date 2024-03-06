У ванільній шубі і в компанії молодшого брата: Ліндсей Логан в обєктивах папараці

Ліндсей Логан потрапила до обєктивів папараці на вулицях Нью-Йорка. Вона була у компанії свого молодшого брата – 27-річного актора Дакоти Логана.

Ліндсей мала стильний вигляд. На ній була об'ємна екошуба ванільного відтінку, світлий топ зі стразами і білі штани-палацо зі стрілками і тканинним поясом.

Ліндсей Логан із братом / Фото: Getty Images

Свій лук Логан доповнила масивними окулярами у блідо-рожевій оправі, золотим клатчем-сумочкою і сережками-кільцями. Волосся вона розпустила і нафарбувала губи рожевою помадою.

Дакота був одягнений у чорний піджак, білу сорочку, чорні джинси і шкіряні туфлі. На шиї у нього був срібний ланцюжок, а на обличчі – чорні окуляри.

Нагадаємо, Ліндсей Логан на прем'єрі романтичної комедії "Ірландське бажання" у Нью-Йорку продемонструвала гарний образ total white.

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