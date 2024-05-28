У вбранні з величезним лобстером: італійська акторка здивувала вибором ефектного луку від Schiaparelli

Італійська зірка Бенедетта Поркаролі – 25-річна акторка, яка вже неодноразово була номінована на різні премії – вийшла на фотокол нової драми під назвою Vangelo Secondo Maria. Захід присвячений фільму відбувся в Мілані, в Італії.

Перед камерами Бенедетта сяяла в цікавому білому вбранні від бренду Schiaparelli з колекції прет-а-порте весна-літо 2024.

Головною прикрасою спідниці став величезний лобстер, який доповнював її спереду. Лобстер — це один із важливих елементів стилю в Домі Schiaparelli і вони неодноразово з'являються в прикрасах цього бренду, принтах та таких от 3D-елементів.

Бенедетта Поркаролі / Фото: Getty Images

Однією із найвідоміших суконь із лобстером є вбрання, яке носила Волліс Сімпсон — дружина Едуарда VIII. Разом з Ельзою Скіапареллі над сукнею працював її друг і натхненник – іспанський художник Сальвадор Далі, який, як і Ельза, творив у сюрреалістичному жанрі. Ілюстрацію для сукні Скіапареллі замовила Далі особисто після успіху його іншого об'єкта сюрреалізму — телефону-лобстера. Коли Волліс Сімпсон з'явилася у сукні, вибухнув скандал — багато хто побачив у цьому принті фалічний та еротичний натяк, що в результаті спровокувало ще більше ненависті британської публіки до жінки.

Читайте також: