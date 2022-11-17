У вбранні баклажанового відтінку: Емі Адамс на прем'єрі романтичного фільму "Зачарована 2"

Через 15 років після виходу фільму "Зачарована" кіностудія Walt Disney Pictures вирішила повторити колишній успіх та зняти продовження цього знаменитого музичного проєкту. Головні ролі знову виконувати Емі Адамс, Патрік Демпсі, Джеймс Марсден та Ідіна Мензел.

Емі Адамс / Фото: Associated Press

Прем'єра романтичного фільму відбулася в Лос-Анджелесі 16 листопада, а головна акторка фільму Емі Адамс вийшла на червону доріжку у ефектній довгій сукні баклажанового відтінку від Модного дому Dolce&Gabbana.

Сукня мала довгі рукави, невеликий шлейф та глибоке декольте. Образ доповнили зачіска з легкими хвилями, макіяж та прикраси.

Емі Адамс / Фото: Associated Press

У другій частині фільму нам покажуть, як головні герої Жизель, Роберт та Морган переїжджають у новий будинок у передмісті. Коли в сім'ї виникають проблеми, Жизель починає мріяти про те, щоб їхнє життя було схожим на казку, але бажання здійснюється і призводить до зворотного ефекту.

Читайте також:

Емі Адамс на прем'єрі фільму "Влада" в Лос-Анджелесі (6 фото)