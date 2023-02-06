У вбранні-балахоні з квітами і мінісукні кольору металік: ефектні образи Lizzo на "Греммі"

34-річна американська репвиконавиця, як завжди, опинилася у центрі уваги івенту.

У Лос-Анджелесі відбулася 65-та церемонія вручення премії "Греммі", на якій однією із найепатажніших була Lizzo.

Реперка з'явилася на червоній доріжці у яскравому образі, у якому була схожою на квітник. На ній було вбрання-балахон з каптуром вогняного кольору від Dolce & Gabbana, розшите все квітковими аплікацями. Зірка, наче натякала, що зовсім скоро весна.

Lizzo / Фото: Associated Press

Під це вбрання співачка одягла помаранчеву корсетну сукню.

"Весняне пробудження", - підписала фото реперка.

Lizzo зробила макіяж із рубіновими тінями і пишними пучками вій, а також довгий дизайнерський манікюр із рельєфними квітами. Пальці вона прикрасила масивними каблучками з камінням.

Lizzo / Фото: Associated Press

По нагороду у номінації "Запис року" (за About Damn Time) Lizzo піднялася на сцену у короткій сукні кольору металік з драпуванням і пишними рукавами, яку поєднала зі срібним взуттям. Нігті у неї були вже кольору металік.

Lizzo / Фото: Associated Press

Lizzo / Фото: Associated Press

А виступила артистка у чорній мінісукні, прикрашеній смужками з кристалами, з пікантним декольте, короткими рукавами і фатиновою спідницею. Образ вона доповнила хрестом на шиї, сережками-кільцями і чоботами зі стразами на платформі.

Lizzo / Фото: Associated Press

Lizzo / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше Lizzo виклала у фотоблогу відео, на якому вона у білизні продемонструвала фігуру з різних ракурсів.

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