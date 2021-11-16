У вбранні без бюстгальтера: Голлі Беррі блиснула сексуальним декольте на вулицях Лос-Анджелеса

55-річна акторка у сексуальному аутфіті сходила на телешоу.
Голлі Беррі папараці заскочили у Лос-Анджелесі, коли вона йшла на шоу Джиммі Кіммела. Там вона розповіла про фільм Netflix Bruised, в якому вона дебютує як режисерка, а також грає головну роль.
Акторка з усмішкою зустріла фотографів та помахала їм рукою.
Голлі мала чудовий вигляд. Вона була одягнена у чорний халат-кімоно із золотистим принтом, під яким був відсутній бюстгальтер. Крізь відверте декольте зірка блиснула сексуальними грудьми.
Кімоно Беррі поєднала з чорною мініспідницею з торочкою, чорним поясом із золотою пряжкою у вигляді змії та з чорними босоніжками на шпильці.
У цьому луці вона продемонструвала підтягнуту фігуру та стрункі ноги.
Волосся їй уклали у легкі локони і зробили макіяж у мідних відтінках.
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