У вбранні без бюстгальтера: Голлі Беррі блиснула сексуальним декольте на вулицях Лос-Анджелеса

У вбранні без бюстгальтера: Голлі Беррі блиснула сексуальним декольте на вулицях Лос-Анджелеса

55-річна акторка у сексуальному аутфіті сходила на телешоу.

Голлі Беррі папараці заскочили у Лос-Анджелесі, коли вона йшла на шоу Джиммі Кіммела. Там вона розповіла про фільм Netflix Bruised, в якому вона дебютує як режисерка, а також грає головну роль.

Акторка з усмішкою зустріла фотографів та помахала їм рукою.

Голлі Беррі / Getty Images

Голлі мала чудовий вигляд. Вона була одягнена у чорний халат-кімоно із золотистим принтом, під яким був відсутній бюстгальтер. Крізь відверте декольте зірка блиснула сексуальними грудьми.

Кімоно Беррі поєднала з чорною мініспідницею з торочкою, чорним поясом із золотою пряжкою у вигляді змії та з чорними босоніжками на шпильці.

У цьому луці вона продемонструвала підтягнуту фігуру та стрункі ноги.

Волосся їй уклали у легкі локони і зробили макіяж у мідних відтінках.

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