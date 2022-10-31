У вбранні гірчичного відтінку: модель з вітіліго Вінні Гарлоу сходила на баскетбол

Дівчина була у чудовому настрої та активно вболівала за спортсменів.

Фотомодель Вінні Гарлоу, яка прославилася після своєї участі у двадцять першому сезоні шоу "Топмодель по-американськи", а також відома тим, що зробила кар'єру моделі, страждаючи від шкірного захворювання вітіліго, відвідала баскетбольний матч NBA.

Вінні Гарлоу / Фото: Associated Press

На спортивну подію красуня прийшла у костюмі гірчичного відтінку. Це були трикотажні лосини в рубчик та кроптоп.

Лосіни Віїні мали вирізи на стегнах, а образ вона доповнила незвичайними туфлями з фатиновою обробкою та рюшами, квадратною сумкою та кількома золотими перснями на пальцях.

Вінні Гарлоу / Фото: Associated Press

Також модель додала в образ годинник з діамантами, зробила яскравий макіяж і уклала довге волосся в дрібні кучерики.

Вінні Гарлоу / Фото: Associated Press

Але на це змагання Вінні прийшла не просто так, адже зустрічається з одним із учасників команди "Вашингтон Візардз" — Кайлом Кузмою. Команда хлопця грала з командою "Індіана Пейсерс".

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