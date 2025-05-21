У вбранні з голою спиною: топмодель Ізабель Гулар одягла сукню від Armani на червону доріжку

Ізабель Гулар / © Associated Press

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З огляду на кількість зірок, які вже встигли пройтися червоною доріжкою Каннського кінофестивалю, який зараз триває у Франції, здається, що складно виділитися, проте топмодель Ізабель Гулар все ж таки змогла справити враження.

Бразильська зірка, відома як одна із «ангелів» Victoria’s Secret, прийшла на захід у вечірній сукні від Armani Privé з колекції весна-літо 2018 та прикрасах від Chopard.

Ізабель Гулар / © Associated Press

Її вбрання було двоколірним, адже верхня частина виконана з текстурної золотої тканини з декором, а ось спідниця була оксамитовою та довгою. Також у сукні Ізабель була гола спина з дуже низьким вирізом.

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Ізабель Гулар / © Associated Press

Волосся зірка зібрала в зачіску-пучок і на обличчі зробила макіяж з виразними очима та коричневою помадою.

Ізабель Гулар / © Associated Press

Модель любить підкреслювати фігуру і для червоної доріжки Канн обожнює вибирати приталені сукні. Торік Ізабель теж носила сукню від Armani Privé, але з колекції осінь-зима 2023. Її вбрання-бюстьє було з великими червоними квітами.

Ізабель Гулар / © Associated Press

© Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press