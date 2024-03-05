У вбранні із хижим принтом: дочка Майкла Джексона з'явилася на Тижні моди в Парижі

25-річна дочка покійного співака Майкла Джексона — Періс Джексон — відвідала Тиждень моди у Парижі. Дівчина потрапила під приціл папараці, коли прямувала на показ британського бренду Stella McCartney, який презентував колекцію прет-а-порте осінь-зима 2024-2025.

Періс Джексон / Фото: Associated Press

На Періс була сукня-водолазка довжини міді з хижим принтом. Вона мала також довгі рукави та асиметричний поділ.

Доповнила лук Джексон коричневим клатчем із золотим ланцюжком, коричневими босоніжками з бретельками хрест-навхрест і кількома золотими прикрасами. Волосся вона розпустила і уклала у легкі локони.

Періс Джексон / Фото: Associated Press

Колекція Стелли Маккартні включала велику кількість виробів із трикотажу, особливо серед них увагу привертали об'ємні вироби із в'язаними петлями, які також повторювалися на деяких сумках. У шоу як модель брала участь 21-річна Ліла Мосс — дочка супермодель 90-х Кейт Мосс.

Ліла Мосс на показі колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Stella McCartney / Фото: Associated Press

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