У вбранні-кімоно з V-подібним вирізом: стильний лук мексиканської акторки на прем'єрі фільму

Адріана Пас / © Getty Images

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Мексиканська акторка Адріана Пас відвідала гостросюжетний бойовик "Аудитор 2" режисера Гевіна О'Коннора у китайському театрі TCL у Лос-Анджелесі.

Для такої події вона обрала стильний образ total black. На ній було вбрання-кімоно від бренду Neithan Herbert, яке складалося з верху з V-подібним вирізом, широкого шкіряного пояса-корсета і спідниці максі.

Адріана Пас / © Getty Images

Аутфіт Пас доповнила туфлями-човниками, прикрашеними стразами. Вона зробила зачіску, зачесавши її назад, і макіяж із чорними стрілками. У вухах у неї були металеві сережки.

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