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- Шоу-бізнес
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У вбранні-кімоно з V-подібним вирізом: стильний лук мексиканської акторки на прем'єрі фільму
Адріана Пас в образі total black прийшла подивитися бойовик "Аудитор 2".
Мексиканська акторка Адріана Пас відвідала гостросюжетний бойовик "Аудитор 2" режисера Гевіна О'Коннора у китайському театрі TCL у Лос-Анджелесі.
Для такої події вона обрала стильний образ total black. На ній було вбрання-кімоно від бренду Neithan Herbert, яке складалося з верху з V-подібним вирізом, широкого шкіряного пояса-корсета і спідниці максі.
Аутфіт Пас доповнила туфлями-човниками, прикрашеними стразами. Вона зробила зачіску, зачесавши її назад, і макіяж із чорними стрілками. У вухах у неї були металеві сережки.