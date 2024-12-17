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У вбранні кольору бургунді і на високих платформах: стильний вихід Керрі Вашингтон

У вбранні кольору бургунді і на високих платформах: стильний вихід Керрі Вашингтон

Керрі Вашингтон / Фото: Getty Images

47-річна акторка і політична активістка у монохромному луку вийшла у світ.

Папараці заскочили Керрі Вашингтон на вулицях Нью-Йорка. Вона мала ефектний вигляд в образі трендового кольору бургунді.

Керрі була одягнена у водолазку, спідницю максі, елегантне пальто і чорні щільні колготи. Вбрання вона доповнила атласними чорними босоніжками на високих платформах і підборах, а також бордовою лакованою сумкою.

Керрі Вашингтон / © Getty Images
Керрі Вашингтон / Фото: Getty Images

Вашингтон зробила гарну зачіску з локонами, макіяж із довгими віями і рожевою помадою, вуха прикрасила золотими сережками-кільцями.

Нагадаємо, Керрі Вашингтон продемонструвала аутфіт у сірій сукні з розрізом, розшитій у зоні декольте камінням, і сірому двобортному жакеті оверсайз.

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