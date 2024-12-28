У вбранні кольору бургунді і з прикрасою-тереном: фіналістка "Холостяка-13" сяяла в ефектному образі на церемонії

Анастасія Юзьвак обрала для своєї появи на фінальній церемонії ефектну сукню від українського бренду.

Вчора, 28 грудня, відбувся фінал реалітішоу "Холостяк-13". Головний герой проєкту – ветеран російсько-української війни Олександр Будько "Терен" – влаштував фінальну церемонію у казковій атмосфері на території історико-культурного комплексу "Замок Радомисль".

Олександр "Терен" та Анастасія Юзьвак/Скрин відео

Фіналістка проєкту – 24-річна езотерикиня Анастасія Юзьвак – з'явилася на церемонії в ефектному аутфіті. Вона була одягнена у сукню з паєтками трендового кольору бургунді від українського бренду the COAT by Katya Silchenko. Вбрання мало прорізи для рук і прозорі вишневі високі рукавички.

Олександр "Терен" та Анастасія Юзьвак/Скрин відео

Образ Настя доповнила гарним укладанням із прикрасою у вигляді рослини терен. До речі, схожа брошка у вигляді терену була прикріплена до лацкану піджака холостяка Олександра.

Олександр "Терен" та Анастасія Юзьвак/Скрин відео

Дівчині зробили яскравий макіяж із помадою ягідного відтінку і персиковими рум'янами. У вухах у неї були сережки-цвяшки.

Анастасія Юзьвак/Скрин відео

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