У вбранні кольору бургунді і з прикрасою-тереном: фіналістка "Холостяка-13" сяяла в ефектному образі на церемонії

Анастасія Юзьвак обрала для своєї появи на фінальній церемонії ефектну сукню від українського бренду.
Вчора, 28 грудня, відбувся фінал реалітішоу "Холостяк-13". Головний герой проєкту – ветеран російсько-української війни Олександр Будько "Терен" – влаштував фінальну церемонію у казковій атмосфері на території історико-культурного комплексу "Замок Радомисль".
Фіналістка проєкту – 24-річна езотерикиня Анастасія Юзьвак – з'явилася на церемонії в ефектному аутфіті. Вона була одягнена у сукню з паєтками трендового кольору бургунді від українського бренду the COAT by Katya Silchenko. Вбрання мало прорізи для рук і прозорі вишневі високі рукавички.
Образ Настя доповнила гарним укладанням із прикрасою у вигляді рослини терен. До речі, схожа брошка у вигляді терену була прикріплена до лацкану піджака холостяка Олександра.
Дівчині зробили яскравий макіяж із помадою ягідного відтінку і персиковими рум'янами. У вухах у неї були сережки-цвяшки.
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