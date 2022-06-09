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У вбранні кольору фуксії: Анна Добриднєва заспівала для дітей на Київщині

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У вбранні кольору фуксії: Анна Добриднєва заспівала для дітей на Київщині

Фото: Instagram Анни Добриднєвої

Артистка своїми піснями подарувала дітям приємні емоції.

Анна Добриднєва разом із іншими артистами виступила для дітей у Бородянському районі, що на Київщині. В Instagram вона опублікувала світлини з події.

© Instagram Анни Добриднєвої
Фото: Instagram Анни Добриднєвої

Там співачка постала у яскравому образі. На ній був штанний костюм кольору фуксії і такого самого кольору об'ємні сережки. Волосся зірка зібрала у хвіст і зробила макіяж з акцентом на рожевій помаді.

© Instagram Анни Добриднєвої
Фото: Instagram Анни Добриднєвої

"Війна забирає у малечі дитинство... Для села Нова Буда Бородянського району березень був занадто тяжким... Там велися артилерійські бої. Дуже багато будинків зруйновано, ще більше зазнали пошкоджень…" – написала Анна.

© Instagram Анни Добриднєвої
Фото: Instagram Анни Добриднєвої
© Instagram Анни Добриднєвої
Фото: Instagram Анни Добриднєвої

Артисти влаштували для місцевих дітей справжнє свято музики.

© Instagram Анни Добриднєвої
Фото: Instagram Анни Добриднєвої

"Бачити усмішки дітей зараз, під час війни - це щастя. Вірю, що хоч на декілька годин нам вдалося витіснити їх негативні спогади...", - додала Добриднєва.

© Instagram Анни Добриднєвої
Фото: Instagram Анни Добриднєвої
© Instagram Анни Добриднєвої
Фото: Instagram Анни Добриднєвої

Нагадаємо, Анна знялася у символічній фотосесії, в якій вона постала в образі Незламної, Сильної і Вільної України.

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