У вбранні кольору фуксії: Джоді Тернер-Сміт на прем'єрі другої частини фільму "Гладіатор"

Друга частина фільму вийшла через 24 роки після прем'єри першої.

Британська акторка Джоді Тернер-Сміт відвідала прем'єрний показ другої частини фільму "Гладіатор", яка відбулася в Лондоні.

Джоді Тернер-Сміт / Фото: Associated Press

Джоді одягла на прем'єру дуже цікаву мінісукню з асиметричним подолом і безліччю складок.

Образ акторка також доповнила відповідною накидкою, чорними туфлями на високих підборах, коштовностями та довгим манікюром молочного кольору.

Джоді Тернер-Сміт / Фото: Associated Press

Особливу увагу також привертав макіяж і зачіска.

Джоді Тернер-Сміт / Фото: Associated Press

Також цю прем'єру у кінотеатрі Odeon Luxe на Лестер-сквер у Лондоні відвідав король Чарльз. Цей захід монарх відвідала напередодні свого 76 дня народження, який святкується 14 листопада.

Король Чарльз на прем'єрі "Гладіатор ІІ" / Фото: Associated Press

Нагадаємо, днями прем'єра фільму Рідлі Скотта відбулася і у Києві.

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