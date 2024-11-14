У вбранні кольору фуксії: Джоді Тернер-Сміт на прем'єрі другої частини фільму "Гладіатор"

Друга частина фільму вийшла через 24 роки після прем'єри першої.
Британська акторка Джоді Тернер-Сміт відвідала прем'єрний показ другої частини фільму "Гладіатор", яка відбулася в Лондоні.
Джоді одягла на прем'єру дуже цікаву мінісукню з асиметричним подолом і безліччю складок.
Образ акторка також доповнила відповідною накидкою, чорними туфлями на високих підборах, коштовностями та довгим манікюром молочного кольору.
Особливу увагу також привертав макіяж і зачіска.
Також цю прем'єру у кінотеатрі Odeon Luxe на Лестер-сквер у Лондоні відвідав король Чарльз. Цей захід монарх відвідала напередодні свого 76 дня народження, який святкується 14 листопада.
Нагадаємо, днями прем'єра фільму Рідлі Скотта відбулася і у Києві.
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