У вбранні кольору індиго із сексуальним декольте: ефектний образ Кім Кардашян

Зірка реаліті та інфлюєнсерка похизувалася новою стильним луком.

Кім Кардашян продемонструвала новий стильний лук, в якому вона відвідала весілля свого друга, бізнесмена Саймона Гака.

Зірка реаліті одягла ефектне вбрання кольору індиго від Balenciaga, яке складалося з комбінезону з ботфортами-панчохами, рукавичками та спідниці зі шлейфом.

Кім Кардашян / Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / Instagram Кім Кардашян

Вбрання мало сексуальне декольте, яке привертало увагу, та виріз на спині.

Кім Кардашян / Instagram Кім Кардашян

Аутфіт вона доповнила масивними сережками, гладким пучком та чорними окулярами. Вона мала чудовий вигляд.

Кім Кардашян / Instagram Кім Кардашян

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