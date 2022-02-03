У вбранні кольору кемел: Аманда Голден в елегантному зимовому аутфіті

Зірка не перестає дивувати своїми гарними вбраннями.

Британська ведуча Аманда Голден – дуже елегантна жінка і навіть попри холодну зимову лондонську погоду завжди стежить за стилем. Знаменитість практично щодня фотографують папараці, коли вона завершивши ефір на радіо прямує до свого автомобіля.

Вчора Аманда обрала для робочого виходу образ кольору кемел, у якому поєднала вільне довге пальто з лацканами, трикотажну сукню в смужку та чоботи. Фінальними штрихами цього ділового луку стала оригінальна квадратна сумка та сонцезахисні окуляри.

Аманда Голден / Getty Images

Днем раніше Голден опублікувала розпачливий пост, в якому розповіла, що 1 лютого її синові могло б виповнитися 11 років. Нагадаємо, що дитина померла в утробі матері 2011 року, тоді Аманді зробили кесарів розтин.

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