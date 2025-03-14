У вбранні кольору лайма: 26-річна Дейзі Едгар-Джонс відвідала кінофестиваль у Техасі

26-річна Дейзі Едгар-Джонс, відома багатьом кіноманам з мінісеріалу "Нормальні люди" та фільму "Там, де співають раки", відвідала американську прем'єру фільму "На швидких конях". Захід відбувся у театрі Paramount у межах кінофестивалю South by Southwest у Техасі.

Для заходу стилісти підібрали для Дейзі вбрання відтінку лайма від бренду Gucci, яке той презентував у колекції осінь-зима 2025-2026.

Дейзі Едгар-Джонс / Фото: Associated Press

Лук дівчини був досить цікавим, адже включав напівпрозоре мереживне боді з декольте, а також спідницю-олівець у принт. Доповнила Дейзі образ чорними мюлями, ніжним макіяжем, а також масивною золотою прикрасою на шиї.

Дейзі Едгар-Джонс / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що наприкінці лютого Модний дім Gucci презентував публіці в Мілані колекцію осінь-зима 2025-2026. Вона була створена після звільнення з Модного дому модельєра Сабато Де Сарно, а над її створенням працювала творча команда дизайнерів бренду, які вирішили повернути на подіум сексуальніші ретросилуети. Через кілька тижнів після шоу бренд оголосив ім'я нового креативного директора марки, яким став Демна Гвасалія, який раніше працював у Balenciaga.

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