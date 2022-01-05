У вбранні кольору марсала: стильна Аманда Голден на вулицях Лондона

Образ ведучої вийшов елегантним, стриманим і, безумовно, дуже стильним.

Британська співачка та радіоведуча Аманда Голден потрапила під приціл папараці у центрі Лондона, коли виходила зі студії Heart Breakfast, де веде ранкове шоу. Для робочого дня, який, мабуть, став першим цього року для Аманди, вона вибрала монохромне вбрання у відтінку марсала.

У діловому аутфіті Голден поєднала трикотажну сукню міді з довгими рукавами та косим вирізом на грудях від Lavish Alice та довге пальто класичного крою, прикрашене золотими ґудзиками. Завжди в образах Аманда особливе місце займають аксесуари і цей раз не став винятком, адже вона обрала шкіряні чоботи, сумку на короткій ручці та сонцезахисні окуляри, теж у винному кольорі.

Аманда Голден / Getty Images

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