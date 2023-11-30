У вбранні кольору марсала: стильна Єва Лонгорія відвідала світську тусовку

48-річна Лонгорія взяла участь у заході TIME Latino Leaders Event у Soulmate, куди приїхала у напівпрозорій блузці з краваткою, під якою виднівся топ на бретельках та підібрала до вбрання широкі штани з поясом на талії кольору марсала. Взула акторка нюдові гостроносі туфлі на підборах.

Єва зібрала волосся в зачіску і зробила виразний вечірній макіяж, акцентуючи увагу на пишних віях і блиском підкреслила губи. Манікюр Лонгорії був у бежевому кольорі, а на пальцях виблискувало кілька каблучок.

Єва Лонгорія / Фото: Getty Images

Минулого свого вихіду зірка захопила образом у червоній сукні з розрізом до талії. Єва Лонгорія взяла участь у церемонії вручення премії Harper's Bazaar "Жінка року", що проводилась у Мадриді, Іспанія.

Єва Лонгорія / Фото: Getty Images

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