У вбранні кольору металік: 50-річна Гайді Клум знову справила враження штанним вбранням

Вона експертка у моді, тому завжди має бездоганний вигляд.

Німецька супермодель 90-х Гайді Клум опинилася під прицілом папараці на вулиці у місті Пасадені, коли йшла на знімання 19-го сезону шоу America's Got Talent, в якому вона є однією із суддів разом із акторкою Софією Вергарою.

Цього разу Гайді одягла на роботу костюм кольору металік, який складався з сорочки та вільних штанів. Вбрання було виконане в піжамному стилі. Доповнила Гайді костюм дзеркальними окулярами круглої форми, улюбленою сумкою Hermes Birkin, а також босоніжками на підборах.

Сорочку Клум носила розстебнувши на грудях, щоб продемонструвати декольте та масивну срібну прикрасу на шиї з круглими елементами.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

Піжамний сірий ансамбль вона вже демонструвала раніше, але трохи іншого фасону. Минулого місяця Клум заскочили у монохромному костюмі у дрібну білу крапку. Вбрання вона тоді доповнила цією ж сірою сумкою.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

Читайте також:

Гайді Клум дорогою на зніманя талантшоу America's Got Talent (41 фото)