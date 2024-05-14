У вбранні кольору молочного шоколаду і золотих мулях: стильний вихід американської акторки

Американська акторка Тараджі Генсон потрапила до об'єктивів папараці на вулицях Нью-Йорка. Вона вийшла у світ у монохромному луку.

На знаменитості було вбрання кольору молочного шоколаду у ледь помітну смужку, яке складалося з корсетного топу і спідниці міді. На плечі вона накинула пальто такого самого відтінку.

Тараджі Генсон / Фото: Getty Images

Генсон доповнила аутфіт золотими мулями на шпильках. Волосся вона зібрала у високий хвіст, накрутивши його у локони, зробила макіяж із пишними віями, одягла на обличчя гламурні масивні окуляри і прикрасила вуха золотими сережками-кільцями.

Нагадаємо, Тараджі Генсон на премії Гільдії кіноакторів США (SAG Awards) з'явилася у вечірній чорній сукні-бюстьє від бренду Giambattista Valli з пишним хвостом-шлейфом, яка чудово обтискала її спокусливу фігуру.

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