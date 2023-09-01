У вбранні кольору пудри: акторка Діана Крюгер відвідала модний показ у Німеччині

Цього разу вона вирішила вбратися лаконічно, а акцент у макіяжі зробити на яскравих губах.

Німецька акторка та колишня фотомодель Діана Крюгер відвідала гламурний світський захід у Бодельсгаузені, Німеччина. Зірка з'явилася на модному показі, організованому на честь 50-річчя бренду Marc Cain.

Перед камерами вона позувала в елегантному і досить стриманому вбранні, оскільки одягла ніжно-рожевий штанний костюм зшитий із тканини з люрексом.

Верхня частина вбрання була у вигляді двобортного жилета на ґудзиках і з накладними кишенями, а ось штани були широкими та з відворотами на холошнях. Доповнила образ Діана червоною помадою, зачіскою, а також білими босоніжками та квадратною сумкою із короткою ручкою.

Діана Крюгер / Фото: Getty Images

Але такі скромні вбрання Крюгер носить не завжди, адже нещодавно прийшла в зухвалій чорній мінісукні на вечірку в Лондоні. Тоді вона віддала перевагу мінісукні від бренду David Koma.

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