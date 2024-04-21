У вбранні кольору пудри: Зендея відвідала фотокол у сукні з мотузками від Jacquemus

Для появи дівчина обрала незвичайну, але однотонну сукню. Вигляд вона мала в цьому вбранні чарівний.

Зендая зараз у рекламному турне з нагоди виходу фільму про тенісистів "Суперники". Протягом кількох тижнів вона встигла побувати в Австралії, Лондоні, Парижі та Римі. Вчора дівчина відвідала фотокол у Лос-Анджелесі, де продемонструвала нове вбрання.

На акторці був лук від бренду Jacquemus ніжно-рожевого кольору, що нагадував відтінок пудри. Він складався з кроптопу з короткими рукавами, який був з'єднаний тонкою мотузкою з трапецієподібною спідницею.

Доповнила дівчина це чарівне вбрання туфлями з бантами та об'ємною зачіскою, яку також прикрашала стрічка тканини з бантом.

Зендея / Фото: Getty Images

Декількома днями раніше Зендея також відвідала показ цієї картини в Лос-Анджелесі. Дівчина вийшла тоді до фотографів у ефектній сукні принцеси з пишною спідницею від бренду Vera Wang. Вбрання вона доповнила прикрасами від знаменитого ювелірного бренду Bulgari.

Зендея / Фото: Associated Press

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