У вбранні кольору шоколаду та з новою зачіскою: Емма Коррін відвідала фанзахід

Акторка Емма Коррін відвідала фанзахід, присвячений фільму "Дедпул і Росомаха", в якому зіграла разом Раяном Рейнольдсом і Г'ю Джекманом.

Для червоної доріжки вона обрала вбрання від бренду Saint Laurent із колекції прет-а-порте осінь-зима 2024. Це була шовкова мінісукня шоколадного кольору, з високою горловиною, довгими рукавами та імітаціэю підтяжок.

На подолі сукні були елементи, які кріпилися до капронових панчох. Також образ Емма доповнила широким поясом з пряжкою на талії та прикрасами від бренду Cartier. Привернула увагу і нова зачіска зірки – Емма, яка нещодавно була білявкою, пофарбувала волосся у темний відтінок.

Емма Корін / Фото: Getty Images

Літо в сім'ї актора Райана Рейнольдса дуже насичене, адже окрім цієї прем'єри, зовсім скоро в прокат виходить і фільм за участю його дружини — зірки серіалу "Пліткарка" — Блейк Лайвлі. Її новий фільм отримав назву "Покинь, якщо кохаєш" і заснований на однойменному романі письменниці Коллін Гувер. Під час знімань Блейк неодноразово попадала під приціл папараці.

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