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У вбранні кольору Тіффані: чарівна Зої Салдана з'явилася у декадентському образі на кінофестивалі

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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У вбранні кольору Тіффані: чарівна Зої Салдана з'явилася у декадентському образі на кінофестивалі

Зої Салдану / Фото: Associated Press

Акторка обрала для появи на червоній доріжці сукню ніжного літнього відтінку.

Зірка "Аватара" та "Вартових Галактики" Зої Салдана відвідала показ фільму "Відсутність Едему", який проводився в межах Міжнародного кінофестивалю на Червоному морі 2023 в місті Джидді, Саудівська Аравія.

Зої Салдану / © Associated Press
Зої Салдану / Фото: Associated Press

На червону доріжку зірка вийшла в незвичайній сукні відтінку Тіффані від бренду Bottega Veneta, яка була представлена в колекції осінь-зима 2023. Вбрання дуже легке, ніжне і однозначно літнє було у декадентським стилі, також нагадувала про це і зачіска акторки, яка була виконана також у стилі 20-х, з проділом та елегантною хвилею.

У верхній частині сукні була рюша, декорована аплікацією. Така ж рюша була і внизу сукні – на асиметричному подолі.

Зої Салдану / © Associated Press
Зої Салдану / Фото: Associated Press

Доповнила образ вона клатчем Knot із застібкою-вузлом від Bottega Veneta, босоніжками, також від цього бренду, і діамантовими прикрасами.

Зої Салдану / © Associated Press
Зої Салдану / Фото: Associated Press

Разом із нею на червону доріжку вийшов чоловік – італійський художник Марко Перего.

Зої Салдана із чоловіком / © Associated Press
Зої Салдана із чоловіком / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
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