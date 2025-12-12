ТСН у соціальних мережах

У вбранні кольору діжонської гірчиці і на шпильках: яскравий вихід Керрі Вашингтон

48-річна акторка у монохромному луку потрапила під приціл фотографів.

Аліна Онопа
Керрі Вашингтон

Керрі Вашингтон / © Getty Images

Папараці заскочили Керрі Вашингтон у Нью-Йорку. Зірка вийшла у світ у яскравому образі.

На акторці було вбрання кольору діжонської гірчиці, яке складалося зі стильного довгого пальта без коміра і сукні міді. Аутфіт Керрі доповнила гостроносими туфлями золотистого кольору металік на шпильках і замшевою сумкою відтінку запорошеної троянди.

Керрі Вашингтон / © Getty Images

Керрі Вашингтон / © Getty Images

Вашингтон зробила високий пучок на маківці, випустивши спереду пасма, макіяж із акцентом на очах і молочний манікюр. У вухах у неї були золоті сережки-кільця.

Нагадаємо, раніше Керрі Вашингтон з’явилася у Нью-Йорку у картатому костюмі, оздобленому великим камінням різного кольору.

