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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
64
Час на прочитання
1 хв

У вбранні кольору індиго і смугастих босоніжках: Аманда Голден на вулицях Лондона

Британська ведуча є справжньою фешндівою, кожен вихід якої вартий уваги.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Аманда Голден

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден потрапила до об’єктивів фотографів, коли вона вийшла зі студії Global Radio, де веде шоу на Heart Breakfast у Лондоні.

Знаменитість продемонструвала монохромний аутфіт. На ній було вбрання кольору індиго, яке складалося з в’язаного топу без рукавів і спідниці вільного крою довжини міді зі складками.

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Лук Голден доповнила смугастими синьо-білими босоніжками на високих платформах і підборах, а також синім клатчем-конвертом із металевою фурнітурою.

Аманда зробила гарне укладання з локонами, ніжний макіяж і молочний манікюр. Радіоведуча одягла на обличчя масивні сонцезахисні окуляри, у вухах у неї були лаконічні сережки, на шиї — золотий широкий ланцюжок, а на руках — браслети і каблучки.

Нагадаємо, раніше Аманда Голден вийшла у світ в образі lady in red. Вона поєднала штани-палацо зі стрілками з прозорою блузкою та елегантним пальто.

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
64
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