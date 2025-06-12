У вбранні кольору індиго і смугастих босоніжках: Аманда Голден на вулицях Лондона

Аманда Голден / © Getty Images

Реклама

Аманда Голден потрапила до об’єктивів фотографів, коли вона вийшла зі студії Global Radio, де веде шоу на Heart Breakfast у Лондоні.

Знаменитість продемонструвала монохромний аутфіт. На ній було вбрання кольору індиго, яке складалося з в’язаного топу без рукавів і спідниці вільного крою довжини міді зі складками.

Аманда Голден / © Getty Images

Лук Голден доповнила смугастими синьо-білими босоніжками на високих платформах і підборах, а також синім клатчем-конвертом із металевою фурнітурою.

Реклама

Аманда зробила гарне укладання з локонами, ніжний макіяж і молочний манікюр. Радіоведуча одягла на обличчя масивні сонцезахисні окуляри, у вухах у неї були лаконічні сережки, на шиї — золотий широкий ланцюжок, а на руках — браслети і каблучки.

Нагадаємо, раніше Аманда Голден вийшла у світ в образі lady in red. Вона поєднала штани-палацо зі стрілками з прозорою блузкою та елегантним пальто.

Аманда Голден / © Getty Images Аманда Голден / © Getty Images Аманда Голден / © Getty Images Аманда Голден / © Getty Images Аманда Голден / © Getty Images Аманда Голден / © Getty Images Аманда Голден / © Getty Images Аманда Голден / © Getty Images Аманда Голден / © Getty Images Аманда Голден / © Getty Images Аманда Голден / © Getty Images Аманда Голден / © Getty Images Аманда Голден / © Getty Images Аманда Голден / © Getty Images Аманда Голден / © Getty Images Аманда Голден / © Getty Images Аманда Голден / © Getty Images Аманда Голден / © Getty Images Аманда Голден / © Getty Images Аманда Голден / © Getty Images Аманда Голден / © Getty Images Аманда Голден / © Getty Images Аманда Голден / © Getty Images Аманда Голден / © Getty Images Аманда Голден / © Getty Images Аманда Голден / © Getty Images Аманда Голден / © Getty Images Аманда Голден / © Getty Images Аманда Голден / © Getty Images Аманда Голден / © Getty Images Аманда Голден / © Getty Images Аманда Голден / © Getty Images Аманда Голден / © Getty Images Аманда Голден / © Getty Images Аманда Голден / © Getty Images Аманда Голден / © Getty Images Аманда Голден / © Getty Images Аманда Голден / © Getty Images Аманда Голден / © Getty Images Аманда Голден / © Getty Images Аманда Голден / © Getty Images Аманда Голден / © Getty Images Аманда Голден / © Getty Images Аманда Голден / © Getty Images Аманда Голден / © Getty Images Аманда Голден / © Getty Images Аманда Голден / © Getty Images Аманда Голден / © Getty Images Аманда Голден / © Getty Images Аманда Голден / © Getty Images Аманда Голден / © Getty Images Аманда Голден / © Getty Images Аманда Голден / © Getty Images Аманда Голден / © Getty Images Аманда Голден / © Getty Images Аманда Голден / © Getty Images