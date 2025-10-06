- Дата публікації
У вбранні кольору лате і з хутряними манжетами: Дженніфер Лопес продемонструвала ефектний образ
56-річна артистка й акторка в монохромному ансамблі мала гарний і стрункий вигляд.
Папараці знову заскочили Дженніфер Лопес у Нью-Йорку, яка зараз активно займається промокампанією своєї нової роботи — драматичного мюзиклу «Поцілунок жінки-павука», у якому вона зіграла головну роль. Вона вийшла зі студії шоу «Today» на каналі NBC у Рокфеллер Плаза.
Цього разу зірка продемонструвала ефектний аутфіт в ансамблі від ліванського бренду Harithand. На ній був теплий костюм приталеного силуету кольору лате, який складався зі спідниці-олівця і топа з круглим вирізом та довгими рукавами, які мали хутряні бежеві манжети.
Лук Джен доповнила бежевими гостронсими туфлями на шпильках і коричневим крокодилячим клатчем.
Лопес зробила зачіску «Мальвінка», вечірній макіяж і манікюр шоколадного відтінку. У вухах у неї були елегантні золоті сережки від Martha Calvo, на обличчі — масивні коричневі окуляри, а на руках — каблучки.
Нагадаємо, Дженніфер Лопес зачарувала луком у білизняному стилі. На ній була богемна шовкова коричнева сукня з білим мереживом від бренду Zimmermann.