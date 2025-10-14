У вбранні кольору марсала і гостроносих туфлях: усміхнену Різ Візерспун папараці заскочили у Нью-Йорку

Різ Візерспун / © Getty Images

До об’єктивів папараці у Нью-Йорку потрапила Різ Візерспун. Акторка з усмішкою вийшла з автомобіля у стильному луку.

На зірці було вбрання кольору марсала — цей відтінок вже кілька сезонів не здає своїх позицій і залишається одним із улюблених серед справжніх модниць.

Різ Візерспун / © Getty Images

Візерспун була одягнена у жилет із V-подібним вирізом, штани вільного крою і твідовий жакет із накладними кишенями і золотими ґудзиками.

Аутфіт Різ доповнила коричневими гостроносими туфлями і чорною сумкою. У неї була гарна зачіска з локонами, макіяж із персиковими рум’янами і рожевою помадою. Із прикрас акторка використала золоті сережки, золотий ланцюжок із діамантовою підвіскою і золоті каблучки.

Нагадаємо, Різ Візерспун на прем’єру четвертого сезону серіалу «Ранкове шоу» одягла чорну асиметричну сукню з великим бантом.