Шоу-бізнес
125
1 хв

У вбранні кольору марсала і гостроносих туфлях: усміхнену Різ Візерспун папараці заскочили у Нью-Йорку

49-річна акторка у монохромному луку вийшла у світ.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Різ Візерспун

Різ Візерспун / © Getty Images

До об’єктивів папараці у Нью-Йорку потрапила Різ Візерспун. Акторка з усмішкою вийшла з автомобіля у стильному луку.

На зірці було вбрання кольору марсала — цей відтінок вже кілька сезонів не здає своїх позицій і залишається одним із улюблених серед справжніх модниць.

Різ Візерспун / © Getty Images

Різ Візерспун / © Getty Images

Візерспун була одягнена у жилет із V-подібним вирізом, штани вільного крою і твідовий жакет із накладними кишенями і золотими ґудзиками.

Аутфіт Різ доповнила коричневими гостроносими туфлями і чорною сумкою. У неї була гарна зачіска з локонами, макіяж із персиковими рум’янами і рожевою помадою. Із прикрас акторка використала золоті сережки, золотий ланцюжок із діамантовою підвіскою і золоті каблучки.

Нагадаємо, Різ Візерспун на прем’єру четвертого сезону серіалу «Ранкове шоу» одягла чорну асиметричну сукню з великим бантом.

